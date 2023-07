Al via la Stagione dei concerti sugli organi storici: si parte stasera ad Alessandria

ALESSANDRIA – Partirà oggi, venerdì 14 luglio 2023, alle 21 nella chiesa del Carmine ad Alessandria, la XLIV Stagione internazionale di concerti sugli organi storici, una iniziativa nata nel lontano 1978 per far ascoltare i migliori esemplari del ‘700 e dell’800 suonati da grandi specialisti della prassi esecutiva antica di fama europea. Un percorso pensato per diffondere un repertorio tanto affascinante quanto poco conosciuto, e per valorizzare gli organi antichi presenti in provincia e promuoverne restauro. La manifestazione nel tempo si è guadagnata alcuni importanti riconoscimenti come la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Come sempre i concerti sono collocati nei comuni grandi e piccoli della provincia di Alessandria, consolidando le numerose sinergie e i partenariati da tempo in corso con i diversi comuni e con le parrocchie interessate, con enti e associazioni quali il Conservatorio “Vivaldi”‘, l’ associazione “Paolo Perduca”, il Lions Club Valenza, Club Unesco, Pinacoteca di Voltaggio venendo incontro agli utenti che potrebbero essere svantaggiati dal fatto di abitare in paesi piccolissimi e decentrati.

La Stagione internazionale di concerti sugli organi storici anche quest’anno è riuscita a mantenere il taglio internazionale grazie alla presenza di alcuni artisti di gran nome e di lunghissimo corso provenienti da Belgio, Germania, Francia, Svizzera ed Argentina.

A garantire l’altissima qualità della manifestazione la Stagione internazionale di concerti sugli organi storici: un concerto, come da tradizione, avrà come protagonista un laureando in Organo di questo anno accademico, ma verrà dato spazio anche ad altri giovani: un laureato del Conservatorio “S. Pietro a Maiella” di Napoli verrà in Piemonte per suonare uno strumento settecentesco di scuola napoletana, un ex allievo del Conservatorio di Alessandria avrà l’opportunità di suonare con un grande virtuoso della viola da gamba rinomato a livello mondiale e il concerto finale sarà affidato a un giovanissimo organista veronese il quale si esibirà in duo con il padre, apprezzato concertista internazionale. Per la prima volta poi la Rassegna avrà un taglio decisamente “rosa”. In questa edizione dieci concerti su sedici vedranno in organico almeno una figura femminile, o come solista d’organo o come partner musicale.

Molti saranno gli elementi innovativi, fra i quali l’inserimento di sedi del tutto nuove (Lobbi, San Salvatore e Spigno) o desuete da più di dieci anni come la chiesa del quartiere Cristo di Alessandria, che pure vanta uno degli strumenti più grandiosi e pregevoli di tutta la regione. Ci sarà spazio anche per le due inaugurazioni del restauro ad Arquata Scrivia e a Castelferro mentre sul fronte artistico tornerà il canto gregoriano, ci sarà spazio per la presenza di strumenti e organici mai impiegati prima come la viola da gamba, l’organo a quattro mani e il duo di fisarmoniche che speriamo sia utile per avvicinare ai nostri eventi un pubblico che normalmente frequenta tutt’altro genere di manifestazioni musicali.

“Anche quest’anno, la Stagione dei concerti su organo è stata inserita tra i progetti propri della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il presidente, notaio Luciano Mariano – sia per la valenza culturale dell’iniziativa, che vanta una tradizione di ben 44 anni di attività, sia per la vitalità e la capacità di rinnovamento che ogni nuova edizione riesce ad esprimere. La partecipazione di artisti nazionali e internazionali, l’attenzione alle tematiche di genere, la costante ricerca di nuove sedi e l’inaugurazione di strumenti recentemente restaurati hanno permesso a questa rassegna di diventare un appuntamento di prestigio nel panorama degli eventi culturali organizzati in provincia di Alessandria e di stabilire importanti collaborazioni con associazioni ed enti impegnati nello sviluppo culturale del nostro territorio”.

“I concerti di rilievo garantiti dagli artisti che animeranno la 44esima edizione della rassegna organistica della provincia di Alessandria – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio – hanno accresciuto nel tempo la notorietà dell’evento diventato un punto di riferimento per appassionati e professionisti capace di avvicinare migliaia di spettatori alla musica per Organo. Eventi faro come questo, favoriscono la diffusione della cultura ma anche il coinvolgimento delle realtà periferiche all’interno di un Piemonte che vogliamo sempre più multicentrico“.

“Sono veramente orgoglioso di ospitare come ormai da tradizione un evento culturalmente così rilevante e pluripremiato dalle alte istituzioni – ha concluso il Presidente della Provincia Enrico Bussalino – eccellenza tra le rassegne musicali consolidate che va a promuovere la bellezza ed il patrimonio storico del territorio alessandrino collegandolo alla musica per organo di altissimo livello”.