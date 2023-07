“One Planet, One Health”: il 29 settembre la Notte della Ricerca al Disit di Alessandria

ALESSANDRIA – L’Università del Piemonte Orientale ha annunciato pochi giorni fa la seconda edizione della Settimana della Ricerca; come anticipato la manifestazione avrà il suo culmine con l’evento di chiusura di venerdì 29 settembre: la XVIII edizione della Notte della Ricerca.

La Notte della Ricerca sarà ospitata come da tradizione dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, ma vedrà il coinvolgimento di tutti i dipartimenti dell’Ateneo. Il tema di questa edizione sarà “One Planet, One Health” e riprenderà le tematiche dei progetti di NODES – Nord-Ovest Digitale E Sostenibile, legato a NextGenerationEU (PNRR).

L’Università del Piemonte Orientale è infatti tra i protagonisti di NODES, come capofila nello Spoke 5 “Industria della salute e Silver economy”, nonché partner per lo Spoke 2 “Sostenibilità industriale e green technologies” e per lo Spoke 3 “Industria del turismo e cultura”.

Saranno proprio i progetti di questi Spoke i protagonisti. La Notte della Ricerca non sarà tuttavia una semplice vetrina di presentazione, bensì l’occasione per declinare i contenuti delle tematiche, utilizzando i punti di vista di tutti i Dipartimenti, attraverso il coinvolgimento di docenti, ricercatori e ricercatrici che si occupino di esse, anche senza essere direttamente coinvolti dal progetto.

Si parlerà quindi di riciclo e riuso, di turismo, di malattie rare, di telemedicina, di assistenza domiciliare, di medicina rigenerativa, ma anche di cibo e di invecchiamento.

Troveranno infatti spazio lo Spoke 7 “Agroindustria secondaria”, gli altri progetti PNRR in cui UPO è protagonista, a partire da “Age-It: Ageing individuals in an ageing society”, e temi di stringente attualità, come i Bitcoin e l’Intelligenza Artificiale. Vi sarà infine un percorso dedicato ai bambini, con laboratori di lingua italiana e inglese.

Il keynote speech sarà affidato al professor Andrea Graziosi, ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, già presidente dell’ANVUR; il professor Graziosi terrà un intervento sul tema “Cosa significa una società che invecchia”. Dopo la sua lectio, dalle ore 21 apriranno tutti i percorsi, con laboratori, conferenze, seminari, fino alle ore 23.

Nelle prossime settimane saranno pubblicati gli aggiornamenti dettagliati del programma e le modalità di partecipazione.