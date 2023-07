SOLERO – Incidente poco prima dell’ingresso a Solero, questo mercoledì sera. Intorno alle 18.45 un’auto si è scontrata con uno scooter, all’incrocio tra la SS10 e via di Vittorio. Immediato l’intervento del 118 e dei Carabinieri. Ferito l’uomo a bordo dello scooter ma, per fortuna, non è in gravi condizioni.