Grandine a Mirabello: “In paese nessuno ricorda di aver mai visto chicchi così grandi”

MIRABELLO MONFERRATO – Il temporale che questo venerdì mattina si è abbattuto su Casalese e Valenzano è stato accompagnato anche da grandine e “a memoria” nessuno a Mirabello ricorda “chicchi così grandi in paese, almeno non negli ultimi anni”, ha sottolineato il sindaco, Marco Ricaldone. La grandinata non sembra aver danneggiato vetture o strutture di Mirabello ma si stanno ancora verificando eventuali danni. Tanta, però, la quantità d’acqua caduta durante il breve ma intenso temporale. La pioggia ha allagato un tratto della Sp31 che arriva fino alla piazza di Mirabello e alcune strade nella periferia del paese. La situazione, ha aggiunto il primo cittadino, starebbe comunque tornado alla normalità.

La grandine caduta questa mattina a Mirabello Monferrato, nel video realizzato dal Reporter Digitale Volontario della Protezione Civile Gabriele Crepaldi.



(in copertina e nell’articolo le foto della grandine a Mirabello, gentilmente inviate dal sindaco Marco Ricaldone)