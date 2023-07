Grandine devasta vigneti. Coldiretti: “In pochi minuti spazzato via il lavoro di mesi”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – “Sono bastati pochi minuti per lasciare su terreno, colture e strutture danni ingenti”. I tecnici di Coldiretti Alessandria stanno ancora effettuando sopralluoghi nelle aree della Val Cerrina e del Monferrato colpite dalla grandine. Come sottolineato dall’associazione agricola, sono però soprattutto i vigneti ad aver riportato i maggiori danni: “In pochi minuti è stato spazzato via il lavoro di mesi”.

“La grandine – ha sottolineato il Presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – è l’evento climatico avverso più temuto dall’agricoltura in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni in campo e ai vigneti. I chicchi colpiscono i frutti in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione. Un evento climatico avverso che si ripete sempre con maggiore frequenza ma a cambiare è anche la dimensione dei chicchi che risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio anche più grandi di una palla da tennis”.

“Se la pioggia è manna per ripristinare le scorte idriche in laghi, fiumi, terreni e montagne – ha aggiunto il Direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco – i forti temporali con precipitazioni violente soprattutto se accompagnati da grandine peggiorano la situazione anche con frane e smottamenti poiché i terreni secchi non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche sul nostro territorio dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni”.

(In copertina e nell’articolo foto inviate da Coldiretti della grandine che si è abbattuta questa mattina nei vigneti di Lu e Cuccaro Monferrato)