Lunedì allerta gialla per temporali nel Casalese, Valenzano, Val Cerrina e Basso Monferrato

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Torna il maltempo in Piemonte e provincia di Alessandria. L’aumento dell’instabilità già da questa domenica pomeriggio provocherà deboli rovesci sparsi sull’arco alpino. Domani, lunedì 24 luglio, è poi previsto uno “spiccato aumento dell’instabilità” con temporali diffusi, con picchi anche forti, dalla tarda mattinata sul Piemonte settentrionale. Per la giornata di lunedì Arpa ha diramato una allerta gialla per temporali che nell’Alessandrino interessa le zone di Casalese, Val Cerrina, Valenzano e colline del basso Monferrato. Martedì sono poi previsti “fenomeni residui” al confine con la Lombardia al primo mattino e innesco di ventilazione sostenuta in montagna dal pomeriggio.