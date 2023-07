Ad Abazia di Masio scritte ingiuriose contro Urbano Cairo, sindaco: “Saranno subito rimosse”

MASIO – In questi giorni ad Abazia, la frazione del Comune di Masio, sono comparse alcune scritte, alcune anche ingiuriose, contro Urbano Cairo, il presidente del Torino e imprenditore originario proprio del paese della nostra provincia. “Saranno rimosse il prima possibile” ha sottolineato a Radio Gold il sindaco di Masio Giovanni Airaudo “già la scorsa settimana avevamo riscontrato queste frasi, riportate su alcuni cassonetti o nella zona del cimitero. Come è avvenuto in quella occasione anche ora saranno subito cancellate”.

Una situazione simile era avvenuta diversi anni fa sui muri di tantissime case di Masio. “Proprio non riesco a spiegarmi il motivo di questi atti” ha concluso il primo cittadino.