L’area Galimberti per il nuovo ospedale di Alessandria. Il sindaco: “Ora si faccia in fretta a costruirlo”

ALESSANDRIA – I tecnici della Regione Piemonte hanno dato il loro parere. Dopo aver analizzato “pro” e “contro” delle quattro possibili aree proposte dal Consiglio Comunale di Alessandria hanno individuato la zona Borsalino, al quartiere Galimberti, come la più idonea per il nuovo ospedale di Alessandria. Lunedì la valutazione “tecnica” arriverà sul tavolo della Giunta Cirio e nello stesso giorno passerà al vaglio della Commissione Sanità di Palazzo Lascaris. Martedì 1° agosto sarà poi l’intero consiglio regionale ad esprimersi. L’area al quartiere Galimberti, tra la tangenziale, via Sclavo e via Boves, dietro al Policlinico di Monza, è quella che era stata inizialmente indicata dalla Regione e che ha ottenuto ora il punteggio più alto dei tecnici rispetto alle altre tre proposte fatte dal Consiglio Comunale di Alessandria: la zona Aeroporto e quella Pam-Panorama, entrambe bocciate da Aipo, e l’area tra il quartiere Cristo e Casalbagliano.

Sulla zona Borsalino, al quartiere Galimberti, aveva espresso più di un dubbio il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante. Per il primo cittadino, però, ora non è più tempo di fare “discussioni” sull’area del nuovo ospedale: “Tutte le considerazioni che dovevo fare le ho fatte, pubblicamente, nel documento sottoposto alla Regione e anche direttamente al Governatore Cirio, che mi ha poi ringraziato per la rapidità con cui il Consiglio Comunale ha adottato il documento con le quattro proposte. La Regione ha piena libertà di scegliere e se confermerà la valutazione dei tecnici e quindi l’area al quartiere Galimberti va bene. Adesso basta discussioni sulla zona dove costruirlo. Ora è il tempo di fare davvero il nuovo ospedale”.