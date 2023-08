Vento sferza l’Alessandrino: diversi gli interventi per alberi e rami caduti lungo le strade

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Le forti raffiche di vento che dal pomeriggio di questo giovedì hanno sferzando la provincia di Alessandria hanno piegato e spezzato piante e rami lungo diverse strade. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati per la messa in sicurezza di alberi caduti a San Sebastiano Curone, a Ovada, lungo la strada per Rocca Grimalda e in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Gavi. Il vento, questo giovedì pomeriggio, ha creato disagi anche lungo Strada Cerca a Valle San Bartolomeo, dove sono caduti due pali della linea telefonica.

Le raffiche hanno anche complicato le operazioni di spegnimento di un incendio divampato in un campo lungo la strada tra Castellazzo e Castelspina che ha impegnato quattro squadre dei Vigili del Fuoco e dove ancora alle 20 di questo giovedì proseguono le operazioni di bonifica con il supporto dei volontari AIB. Esteso e alimentato dal vento è stato anche un altro incendio sterpaglie che, sempre questo giovedì, ha impegnato i Vigili del Fuoco a Rivalta Scrivia.