Aspettando le “stelle cadenti”: la mappa dei luoghi più idonei per l’osservazione

PIEMONTE – Si avvicina il giorno delle Perseidi, conosciute come stelle cadenti, e il cielo torna a essere un luogo da scoprire, nonostante sia sulle nostre teste tutti i giorni. Osservare gli astri però sta diventando una pratica sempre più complessa per l’invadenza dell’inquinamento luminoso che finisce per interferire con l’osservazione del panorama astronomico.

Il consiglio per poter vedere più oggetti luminosi possibile è ovviamente quello di allontanarsi dalle città ma anche così non è scontato un miglioramento significativo. Nel link allegato vi mostriamo la situazione in Piemonte che vi permetterà di scegliere i luoghi meno disturbati dalla luce artificiale. Il picco delle “stelle cadenti” è previsto nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2023.