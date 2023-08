L’Altro Monferrato: stelle, paesi e artisti speciali al via da venerdì 25 agosto

ALESSANDRIA – Da venerdì 25 agosto a sabato 23 settembre, torna “L’Altro Monferrato“, la rassegna tout public ideata e diretta da Maria De Barbieri e Gianni Masella per AgriTeatro, il cantiere di arte e spettacolo fondato da Tonino Conte: dodici appuntamenti di teatro, circo, cinema e passeggiate en plein air, nell’incantevole scenario delle colline di Acqui Terme e Ovada (Alessandria). La IX edizione sarà intitolata al viaggio e al cambiamento tra favola e realtà. E per la prima volta, ad animare piazze, cascine e castelli, arriveranno artisti anche da terre lontane, come i Karromato (Repubblica Ceca) e Stephen Noonan (Australia). Tra gli altri ospiti in programma, alcuni tra i nomi più originali e interessanti della scena italiana, come Dario Vergassola, Federica Fracassi, Renato Cuocolo, Roberta Bosetti, Michele Cafaggi e Paolo Hendel. Tra le novità di quest’anno ci sarà la serata di Nuovo Cinema San Biagio (31 agosto, ore 21, Cremolino): in un prato sotto le stelle, per raccontare l’Italia che cambia, guidati dalle stelle del nostro grande cinema. “Con questa iniziativa riapriamo al pubblico Cascina San Biagio, rinnovata per l’occasione – racconta Maria De Barbieri. Qui AgriTeatro è nato quindici anni fa, e sono felice che questo luogo, legato a tanti ricordi, torni ad essere uno degli spazi deputati del festival“.

Il viaggio parte con l’arrivo da Praga dei Karromato e del loro “Circo de Madera” (venerdì 25 agosto, ore 21, al Castello di Tagliolo Monferrato e domenica 27 agosto, ore 18.30, nella piazza di Molare). Uno spettacolo di rara bellezza che ha catturato gli applausi del pubblico in oltre 30 nazioni, tra Europa, Asia e Americhe. Nella cornice di una coloratissima scenografia in stile primo Novecento, vedremo leoni, domatori, clown, ballerine e acrobati, ma tutti fatti di legno: sono le preziose marionette sapientemente intagliate e mosse a vista dagli animatori della compagnia ceca. Si continua per le strade urbane e campestri di Morsasco, (sabato 26 agosto, dalle ore 19 a Cascina La Rossa) seguendo la voce, i passi e le emozioni di Roberta Bosetti, diretta da Renato Cuocolo nello spettacolo itinerante “In cammino con Emily Dickinson”, alla scoperta della poetessa più misteriosa d’America e degli angoli meno conosciuti del Monferrato.

Il paesaggio ridente del Monferrato si popolerà di preoccupatissimi esseri viventi nelle “Storie sconcertanti” di Dario Vergassola (venerdì 1° settembre, ore 21, nel giardino del Castello di Rocca Grimalda) che qui ripropone parte del suo esilarante repertorio. Ma questa volta al centro delle sue irriverenti interviste ci saranno anche gli animali, interrogati sul tema del cambiamento climatico e sul rapporto tra uomo e natura.

Dall’Australia alle colline piemontesi arriva Stephen Noonan con “The boy & the Ball” (sabato 2 settembre, Carpeneto, dalle ore 18), magica performance senza parole dedicata ai più piccini. Con “Eva”, spettacolo di teatro danza liberamente tratto da “Il diario di Eva” di Mark Twain, ci si avventura nel più lontano passato, per rievocare la più antica rivoluzione del mondo: quella avvenuta nel paradiso terrestre. In scena, dirette da Gianni Masella che firma anche l’adattamento, Mariella Speranza e Valeria Puppo (venerdì 8 settembre, ore 21, Ca’ Mimìa, frazione Grossi di Tagliolo Monferrato). Nell’appuntamento successivo si vola tra terra e cielo, inseguendo le bolle di sapone giganti di Michele Cafaggi nel suo “Fish&Bubbles” (15 settembre, Cassinelle), un piccolo capolavoro di clownerie poetica e leggera, proposto da un artista che per l’originalità della sua tecnica e la profondità della sua ricerca ha vinto nel 2016 il Premio Nazionale Franco Enriquez.

Si torna a Cascina San Biagio sabato 16 settembre, (ore 21, a Cremolino), ma questa volta nella magia del bosco, per inoltrarsi nel mondo lirico di Giovanni Testori, che nel suo “Erodias” trasforma l’Erodiade biblica da carnefice a vittima. A guidarci nell’esplorazione, un’interprete raffinata come Federica Fracassi (Premio Ubu 2011), con la collaborazione del regista Renzo Martinelli. L’Altro Monferrato chiude la sua IX edizione a Carpeneto sabato 23 settembre (ore 21, piazza del Comune) con “La giovinezza è sopravvalutata” di e con Paolo Hendel, per la regia di Gioele Dix. Cuore dello spettacolo, interpretato con sorprendente leggerezza, è il cambiamento a cui, si spera, dovremo arrivare tutti: quello dall’età adulta all’età “anziana”.

Tra le iniziative collaterali, ricordiamo i due percorsi aperti al pubblico, espressamente dedicati al paesaggio: Camminando e pedalando, passeggiata lungo il percorso selvaggio dell’Orba, l’affluente del Bormida che scorre tra Liguria e Piemonte; Alla scoperta, suggestiva escursione agli antichi lavatoi di Carpeneto. Il pubblico che parteciperà agli eventi in Cascina San Biagio (Cremolino) potrà acquistare come simbolico biglietto d’entrata un cesto di prodotti dell’orto.