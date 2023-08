Prima uscita pubblica per Tacconi dopo la paura e il ricovero

ALESSANDRIA – Anche Alessandria può essere felice per la foto che su Instagram ritrae il campione Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, nella sua prima uscita pubblica dopo l’intervento e il ricovero avvenuti all’Ospedale di Alessandria in seguito a un malore avvenuto ad aprile del 2022 ad Asti. Subito dopo venne trasferito nella struttura alessandrina e curato egregiamente da Andrea Barbanera, direttore della Neurochirurgia alessandrina.

Nei giorni scorsi “col permesso dei medici – si legge su Instagram – ha effettuato la sua prima uscita pubblica per iniziare a riassaporare ritmi di una vita normale“. Tacconi si trova attualmente in Puglia per proseguire il suo percorso di recupero.