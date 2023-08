Ufficialmente pubblicate le graduatorie dei voucher scuola

PIEMONTE – Sono state pubblicate oggi le graduatorie relative ai voucher scuola. Si tratta di un buono virtuale che consiste in un determinato importo in denaro messo a disposizione di studenti iscritti per il prossimo anno scolastico a scuole o agenzie formative per assolvere l’obbligo scolastico. Il voucher scuola viene riconosciuto dalla Regione sulla base della domanda presentata da un famigliare o dallo studente stesso se maggiorenne. A causa di un problema tecnico la prevista e annunciata pubblicazione di ieri, giovedì 10 agosto, è slittata a oggi. Ce ne scusiamo. Di seguito le graduatorie complete:

Voucher A (iscrizione e frequenza)

Voucher B (libri, POF, trasporti)

Domande e risposte sulle graduatorie