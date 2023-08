Sabato da “bollino nero” lungo strade e autostrade per le partenze di Ferragosto

ITALIA – Secondo sabato con “bollino nero” lungo le principali strade e autostrade che portano verso le località di villeggiatura. Il traffico maggiore è previsto proprio nella mattinata di questo sabato ma saranno molti gli automobilisti in viaggio anche sabato pomeriggio e domenica 13 agosto, entrambi con “bollino rosso”.

Per agevolare gli spostamenti è previsto il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t, questo sabato fermi dalle 8 alle 22 e domenica 13 e martedì 15 agosto dalle 7 alle 22. Lungo la rete Anas restano sospesi fino al primo weekend di settembre 811 cantieri, il 74% rispetto ai 1100 che erano attivi prima dell’esodo estivo.

Proprio Anas ha anche stilato un bilancio del traffico delle ultime settimane. Già a luglio si sono registrati flussi di traffico in crescita. In media si sono messi in viaggio il 2% in più degli automobilisti rispetto al 2022 e lungo la rete Anas si è registrato anche un +6% di spostamenti rispetto al mese di giugno.

Nel primo weekend di agosto la strada più trafficata è stata la A2 “Autostrada del Mediterraneo”. In due giorni sono transitati complessivamente oltre 220mila veicoli nella tratta Pontecagnano-Battipaglia, oltre 160mila tra Battipaglia ed Eboli, 95mila nell’ultima tratta campana, per poi passare a 77mila veicoli nel tratto appenninico fino all’innesto con la SS18 “Tirrena Inferiore” a Falerna, giungendo ai 47mila registrati in prossimità di Villa San Giovanni agli imbarchi per lo Stretto di Messina.

Al nord, invece, si è registrato un alto flusso di traffico lungo la SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga”: I veicoli sono stati complessivamente 162mila a Desio, circa 130mila a Lecco, 100mila ad Abbadia Lariana e circa 30mila nel tratto della provincia di Sondrio.

Per quanto riguarda questo fine settimana, il traffico potrebbe riguardare in particolare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Infine, al nord, i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/piani-interventi).