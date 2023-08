Emergenza idrica a Ponzone: Amag e Protezione Civile si mobilitano a Fondoferle

PONZONE (AL) – L’ondata di caldo estivo ha portato in primo piano la delicata questione dell’approvvigionamento idrico nella zona di Ponzone. In particolare, si sono verificati problemi alle sorgenti private in località Fondoferle, mettendo in luce l’importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche. L‘intervento della protezione civile di Acqui Terme ha contribuito a fornire sollievo in questa situazione critica, con la consegna di 200 sacche di acqua potabile per far fronte all’emergenza.

Secondo il Sindaco di Ponzone Fabrizio Ivaldi la situazione è ora sotto controllo in località Fogli, «Alcune cascine sparse nella zona tra Fondoferle e il Rio Miseria»spiega il sindaco «continuano a riscontrare difficoltà con le loro sorgenti private, ma stiamo provvedendo. A Fogli la situazione si è risolta con intervento di Amag; ora non c’è emergenza, l’acqua c’è. Per il resto l’attenzione è sempre massima, confidiamo anche nel buon senso civico. Rinnovo l’appello ai cittadini affinché limitino l’uso dell’acqua a scopi domestici. La massima attenzione alla gestione idrica è ancora fondamentale, come confermato dall’ordinanza emessa alcune settimane fa».

La collaborazione con Amag, l’azienda che gestisce l’approvvigionamento idrico, è cruciale per garantire la distribuzione equa e sostenibile dell’acqua su tutto il territorio. “Sui piani a lungo termine a cavallo tra agosto e l’autunno, confidiamo di riaprire i cantieri di secondo invaso, ci auguriamo di riaprire i lavori con la prossima primavera“.