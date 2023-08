Cresce l’indebitamento delle famiglie ma ad Alessandria è meno grave

ALESSANDRIA – L’indebitamento delle famiglie nel 2022 è cresciuto in modo consistente a 22.710 euro. Complessivamente lo stock dei debiti bancari in capo a tutte le famiglie italiane si è attestato sul livello record di 595,1 miliardi di euro ed è aumentato del 3,5 per cento rispetto al 2021. L’analisi è della Cgia di Mestre che ha tracciato una classifica di tutti i comuni capoluogo d’Italia.

Alla fine è emerso che le famiglie più in “rosso” sono collocate nella provincia di Milano, con un debito medio di 35.342 euro (+5,1 per cento rispetto al 2021); al secondo posto scorgiamo quelle di Monza-Brianza, con 31.984 euro (+3 per cento) e al terzo posto le residenti a Bolzano, con 31.483 euro (+5 per cento).

Questi dati tuttavia devono essere interpretati ed “è probabile – spiega la Cgia – che l’incremento dei debiti sia in parte riconducibile alla forte ripresa economica avvenuta nel biennio 2021-2022. Le aree provinciali più esposte economicamente, infatti, sono anche quelle che presentano i livelli di reddito più elevati. Sicuramente in queste realtà tra gli indebitati ci sono anche nuclei appartenenti alle fasce sociali più deboli. Tuttavia, il maggiore indebitamento di questi territori potrebbe essere riconducibile ai significativi investimenti avvenuti negli anni scorsi nel settore immobiliare che, ovviamente, sono in massima parte ascrivibili alle famiglie che hanno un buon tenore di vita“. A questo si aggiunge però una situazione diametralmente opposta per le famiglie in difficoltà e il timore è che questa situazione possa determinare un incremento del fenomeno dell’usura da parte della criminalità organizzata, fenomeno “carsico” e sempre difficile da individuare per la scarsità di denunce a riguardo. In questo scenario Alessandria si colloca al 72esimo posto con un debito medio per famiglia di 17.385 euro e una variazione percentuale tra il 2021 e il 2022 pari all’1.1%. In Piemonte la provincia di Alessandria è quella collocata meglio se si esclude Biella, al 78esimo posto. Vercelli però segna un abbassamento del debito tra il 2021 e il 2022 (-2,3 per cento).