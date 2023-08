Cosa fare a Ferragosto in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ferragosto non chiude le porte a chi rimane in città perché sono diverse le occasioni per divertirsi o passare una giornata fuori casa.

Oggi dalle 15 alle 19 le Sale d’Arte di Via Machiavelli 13 ad Alessandria saranno aperte al pubblico. Le Sale d’arte ospitano le esposizioni “Gabriele Basilico / Ritorni a Beirut – Back to Beirut”, gli scatti che testimoniano il profondo legame tra il fotografo di fama internazionale e la città libanese e la mostra “Gabriele Basilico Alessandria 2006”, dove trovate esposti alcuni scatti del celebre fotografo dedicati proprio alla Città di Alessandria. Per queste esposizioni e per i pregiati affreschi del ciclo Arturianosempre custodito alla Sale d’Arte, nel pomeriggio di Ferragosto sono previste due visite guidate per il pubblico, rispettivamente alle 16 e alle 17.30, il cui costo è compreso nel biglietto d’ingresso. Le Sale d’Arte mantengono inoltre il loro orario di apertura dal giovedì alla domenica sempre dalle 15 alle 19 per tutto il mese d’agosto.

Anche il Marengo Museum a Spinetta Marengo resta aperto per Ferragosto, dalle 15 alle 19. Il Museo è pronto ad accogliere i visitatori per raccontare la storia della campagna d’Italia del 1800 e della battaglia di Marengo, fra cimeli, divise militari, proposti nelle splendide sale affrescate della villa. La vittoria di Bonaparte del 14 giugno 1800 a Marengo ha certamente costituito un elemento importante nella successiva storia europea e uno degli atti fondanti per il processo italiano di unificazione nazionale. Inoltre, il Marengo Museum ad agosto sarà aperto ogni sabato e domenica sempre dalle 15 alle 19.

A Voltaggio anche oggi, martedì 15 agosto 2023, la Pinacoteca del convento dei Cappuccini sarà aperta dalle 15.30 alle 18.30. Nelle sale troverete dipinti di arte sacra che vanno dal XV al XVIII secolo di autori liguri, piemontesi e lombardi. In particolare sarà possibile ammirare i lavori degli artisti Luca Cambiaso, Domenico Fiasella, Sinibaldo Scorza, Bernardo Strozzi, Agostino Bombelli e Paolo Pagani.

A Mantovana, frazione di Predosa, c’è la 46^ edizione della Sagra del Bollito Misto con Bagnet. Appuntamento tutte le sere con musica e l’apertura, dalle 19, degli stand al coperto. Maggiori informazioni all’email prolocomantovana@gmail.com.

A Fubine Monferrato potete partecipare alla Festa dell’Unità, arrivata alla 45esima edizione, che si concluderà domani, mercoledì 16 agosto. A partire dalle 19, nell’area ristorante, potrete scegliere tra diversi tipi di antipasti, tra cui battuta piemontese, lardo al pepe e bruschette, e proseguire poi con agnolotti di stufato o pasta all’ortolana e diverse specialità di carne e pesce, anche alla griglia. La proposta del ristorante ogni sera sarà poi arricchita da una portata speciale. Non mancherà, ovviamente, la musica. Questa sera si balla con I Mambo a favore della popolazione dell’Emilia-Romagna vittime dell’alluvione. Tanti poi, gli ospiti attesi nello “Spazio politico” della Festa dell’Unità di Fubine, questa sera sarà presente Enrico Morando.

A Casale Monferrato sarà possibile visitare la Chiesa di Santa Caterina per un’apertura straordinaria dalle 10 alle 18. Ingresso a offerta libera.

Sempre a Casale Monferrato potete visitare anche il Museo Civico e la Gipsoteca Bistolfi, dalle 10.30 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 18.30. Grazie alle nuove tracce audio i visitatori potranno ascoltare informazioni, curiosità e aneddoti sulle collezioni del Museo direttamente sul proprio smartphone, inquadrando i nuovi QR code presenti. Lungo il percorso sono inoltre presenti cinque tracce audio dedicate ai più piccoli. Fino al 24 settembre negli orari di apertura del Museo è visitabile anche l’esposizione “Leonardo Bistolfi e la fortuna della Croce Brayda”. Il prezzo del biglietto intero è di 5 auro, ridotto 3,60 euro. Gratuito per chi possiede l’abbonamento Musei del Piemonte e la Tessera MoMu Monferrato Musei.

Lungo le vie e le piazze del centro storico di Ovada, oggi si terrà la mostra di antiquariato. Saranno presenti oltre 250 espositori provenienti da tutto il nord Italia. Troverete mobili, oggettistica, ceramica, cristalleria, antichi utensili da lavoro, cartoline, stampe, bigiotteria, fumetti, quadri, libri da collezione, scatole di latta e molto altro ancora.

Il Museo Archeologico e il Giardino Botanico di Acqui Terme resteranno aperti a Ferragosto dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20. Per ulteriori informazioni potete contattare il numero 0144 57555.

La Pro Loco di Caldirola vi invita ad assistere alla mostra di immagini d’epoca dal titolo “Il volto dell’Appennino“. L’esposizione si trova nella Fabbrica Curone. Il ritrovo per la visita guidata sarà in piazza XXIV Maggio e la durata sarà di 1 ora e 15 minuti circa. È obbligatoria la prenotazione al numero 340 3228685 (anche tramite whatsapp) ed è richiesta un’offerta minima alla Pro Loco di 5 euro a partecipante, gratuito invece per bambini fino ai 10 anni. Per info contattate l’email prolococaldirola@yahoo.it.

Sempre a Caldirola, questa sera si terrà la “Disco Night”. Per info scrivete all’email: prolococaldirola@yahoo.itoppure cliccate sulla pagina Facebook della Pro Loco.

A Piancerreto potete partecipare alla Festa Patronale di San Rocco. A partire dalle 20.30 gusterete insalata di farro, uova ripiene, grigliata di carne, patatine e bunet. Il costo della cena è di 25 euro a testa (vino, acqua e caffè inclusi). La prenotazione è obbligatoria. Per farvi scatenare con la musica ci sarà dj Luciano Tirelli.

Cereseto celebra la Festa Patronale 2023 con due serate all’insegna del buon cibo e della buona musica. I primi appuntamenti dell’evento si terranno questa sera. A partire dalle 20.30 potrete assaggiare la tagliata, lo gnocco fritto e il fritto di pesce. I più golosi troveranno anche dell’ottimo gelato artigianale. Alle 22 prenderà il via il momento musicale e danzante.

A Casal Cermelli è tornata la Festa Patronale. Oggi alle 11 si terrà la Santa Messa e la processione con la banda musicale. Alle 18 ci sarà una partita di calcio “Scapoli contro Ammogliati” al campo sportivo comunale e alle 21 comincerà la serata musicale alla Pagliarella con i “Ragazzi di strada”.

Oggi in occasione della celebrazione della Maria Assunta in cielo, si svolge a Serralunga di Crea, la processione intorno al Sacro Monte con l’effige della Beata Vergine Maria, in seguito alla Santa Messa delle 10. Inoltre, alle 18 nel Santuario si terrà “Celesti armonie”, una meditazione musicale con l’organo, in occasione della festa patronale del Santuario.

A Carpeneto c’è “Buongiorno Dolcetto“, un evento per godersi la festa di Ferragosto già dalle prime luci del mattino. Alle 4.30 partirete a piedi dal cimitero di Rocca Grimalda per raggiungere la Tenuta Cannona di Carpeneto, guidati dalla sezione CAI di Ovada. Alle 5.30 vi verrà servito il caffè di benvenuto e infine, alle 6 si terrà un concerto del cantante e chitarrista Emanuele Dabbono, in duo con l’autore e chitarrista Marco Cravero. LA partecipazione è gratuita. Per info contattate il numero 0143 346988 o l’email enotecaregionaleovada@gmail.com.

A Ciglione, frazione di Ponzone, potete assistere questa sera alle 21.30 al concerto di Marco Pinki.

Fuori dalla provincia di Alessandria, a Costigliole d’Asti alle 21.15 si terrà nell’anfiteatro San Michele “Crape de legn”, un monologo con incursione di burattini di e con Federica Molteni di Luna e Gnac Teatro. Il plurale del titolo “Crape de legn” si riferisce a due artisti, Pina Cazzaniga e Benedetto Ravasio, compagni sulla scena e nella vita, che con testardaggine mollarono la sicurezza economica che veniva da una vita da fornai, per scegliere, negli anni ’40, un’arte di strada popolare e dura. La prenotazione è consigliata su appuntamentoweb.it. I biglietti sono al prezzo popolare di 10 euro. Per info contattate l’email info@teatrodegliacerbi.it o il numero 351 8978847.