Calo nascite: in provincia nel 2030 saranno il 5.3% in meno

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Che l’Europa sia un continente in forte crisi di natalità è risaputo ma vedere in termini numerici cosa accadrà nei prossimi anni fa effetto. Lo studio riportato da Openpolis sulla base dei dati Istat, prospetta infatti uno scenario magro nel 2030 mostrando come quasi tutte le province, tranne poche eccezioni, avranno un calo sensibile delle nascite. Nel 2030 i residenti con meno di 4 anni in Italia saranno l’8% in meno di oggi, quelli fino a 14 anni potrebbero calare quasi del 17%. Solo in una minoranza di territori i minori aumenteranno. Lo studio spiega che i residenti tra gli 0 e 4 anni in provincia di Alessandria erano 13.101 nel 2020 ma scenderanno a 12.412 nel 2030. “In base alle stime, nel corso del decennio gli abitanti fino a 4 anni della provincia di Alessandria diminuiscono del -5,30%, pari a -689 minori“.

“Nella maggioranza dei territori si prevede un calo della popolazione minorile nella fascia 0-4 anni, inferiore al 10% (in ben 65 province su 107) o addirittura più forte (35 su 107)”. Solo nelle province di Trieste, Trento, Gorizia, Savona, Imperia, Genova è possibile immaginare un dato in controtendenza, con aumenti previsti superiori al 2% tra 2020 e 2030 oltre a La Spezia, dove si stima un incremento molto più contenuto (+0,7%).

La previsione dei residenti in Piemonte fino al 203o suddivisa per province