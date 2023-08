Impennate e acrobazie sulla strada del Turchino: identificati e multati dalla Polizia

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La Polizia ha identificato e multato due ragazzi che, a bordo delle loro moto, mettevano a repentaglio la propria e incolumità degli altri percorrendo lunghi tratti di strada su una sola ruota. Gli agenti della Stradale di Acqui Terme proprio a seguito di una intensificazione dei servizi di vigilanza sulle strade extraurbane della provincia Alessandrina, hanno fermato e pesantemente sanzionato i due motociclisti che, in spregio alle più elementari regole di sicurezza sulla circolazione stradale, stavano utilizzando la strada statale 456 del Turchino come una pista per acrobazie e impennate.

“Compiere evoluzioni in strade aperte al traffico può costare carissimo anche per il pericolo di farsi molto male, per cui, proprio in questo periodo di maggior afflusso veicolare sulle strade extraurbane, la Polizia Stradale di Alessandria ha intensificato i controlli, utilizzando anche vetture con colori di serie e personale in abiti civili, per individuare i conducenti più indisciplinati e contrastare anche questo tipo di pericolose infrazioni” ha dichiarato il Comandante della Sezione Polizia Stradale di Alessandria Franco Fabbri.

In generale la Polizia di Stato ha ricordato, specialmente ai più giovani, che “essere utenti della strada significa primariamente entrare in una società che si muove, lavora e si diverte, ma con la testa sul collo e tenendo ben presente che, come in ogni ambito ad un diritto corrisponde un dovere, ad un beneficio una responsabilità”.