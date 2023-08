Emergenza idrica in provincia, Perissinotto (Amag): “Rafforzato il servizio di autobotti”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Si è svolto questa mattina nella sede Amag di Acqui Terme un incontro sull’emergenza idrica in provincia di Alessandria, alla presenza di alcuni sindaci del territorio, dell’Ato6, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Protezione Civile. A rappresentare Amag Reti Idriche l’amministratore unico Claudio Perissinotto, il dirigente Maurizio Fasciolo e i rappresentanti delle Reti di Alessandria e Acqui.

“L’incontro è stato molto utile per capire nel dettaglio quali sono le necessità dei singoli Comuni” ha sottolineato l’Amministratore Unico di Amag Reti Idriche, Claudio Perissinotto -. I paesi coinvolti da questa crisi idrica sono la nostra priorità. Abbiamo rafforzato il servizio di autobotti, attivando un contratto con altri due autotrasportatori per garantire una maggiore quantità di acqua nei Comuni con maggiori criticità”.

Durante l’incontro Perissinotto ha sottolineato la volontà di realizzare nel più breve tempo possibile alcuni progetti fermi da diverso tempo, come il collegamento al potabilizzatore di Quartino, che garantirebbe un maggiore approvvigionamento di acqua nei paesi meno serviti. “Entro la fine dell’anno pubblicheremo la gara d’appalto e successivamente, in primavera, potremo dare il via ai lavori”.

Foto di repertorio