STREVI – I Vigili del Fuoco di Acqui sono intervenuti questa notte per spegnere le fiamme divampate da un’auto, protagonista di un incidente sulla strada statale 30, in Regione Garabello. Intorno alle 2.30 il veicolo ha urtato il guard-rail ed è uscito di strada, prendendo poi fuoco. Nessuna conseguenza, per fortuna, per le due persone a bordo, subito uscite dall’abitacolo.