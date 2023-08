ALESSANDRIA – Viste le previsioni meteorologiche il Gruppo Amag ha attivato ad Alessandria un servizio straordinario di spazzamento stradale per la rimozione delle foglie degli alberi nei viali della città. Si tratta di un intervento preventivo per evitare che si otturino le caditoie.

Nello stesso tempo, per la giornata di domenica, è pronta una squadra di emergenza per lo spurgo dei tombini, per prevenire eventuali allagamenti.