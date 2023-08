Maltempo: problemi nella notte lungo la linea ferroviaria a Novi. Oggi allerta arancione

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ancora maltempo sulla provincia di Alessandria. Per la giornata di questo lunedì 28 agosto Arpa Piemonte ha diramato una allerta arancione sulle pianure e bacini di Bormida, Belbo e Orba con possibili allagamenti e attivazione di fenomeni di versante.

Le forti piogge e i fulmini che stanno interessando gran parte del nord Italia nella notte hanno creato disagi lungo la linea ferroviaria Alessandria – Genova, via Arquata Scrivia, con ritardi e cancellazioni a diversi treni regionali. Come segnalato ancora sulla pagina Facebook della Protezione Civile della Provincia di Alessandria, questa mattina si è verificata una piccola frana al Km 13.8 della Sp140 nel comune di Borghetto Borbera. Nel tratto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la strada è stata prontamente messa in sicurezza.

Dopo il violento temporale e le forti raffiche di vento che hanno colpito sabato Casale, domenica nella città monferrina è proseguito senza sosta il lavoro per ripristinare i danni causati dal maltempo. Come scritto su Facebook dal primo cittadino, Federico Riboldi, grazie all’impegno di dipendenti comunali, Aziende Municipalizzate, del Nucleo Comunale Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco tutti i servizi cittadini sono tornati alla “piena efficienza”. A Casale resta però il problema delle utenze Enel a causa dei gravi danni alla rete causati dal maltempo di sabato.