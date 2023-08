Alcune zone di Valenza senza luce, sindaco Oddone replica a Ballerini: “Criticità in via di risoluzione”

VALENZA – “Sindaco se ci sei batti un colpo“. Il capogruppo di Valenza Futura, Luca Ballerini, ha sollecitato così Maurizio Oddone rispetto alle criticità che stanno condizionando alcune zone della città. “Parte di Valenza è senza energia elettrica da molto tempo, non a causa del maltempo di questi giorni. Mi risulta che alcune fabbriche oggi non abbiamo riaperto proprio per mancanza di corrente elettrica“ ha sottolineato l’esponente della minoranza “è vero che il Comune non è direttamente coinvolto nella gestione della energia elettrica ma ricordo che il sindaco è la massima autorità sanitaria e il responsabile di Protezione civile della città. Quale monitoraggio è stato fatto dalla amministrazione per verificare la presenza di criticità significative in particolare a danno dei cittadini più fragili? Quali interventi formali e istituzionali sono stati fatti nei confronti dell’ente gestore della energia elettrica? È stato verificato tramite la Protezione Civile necessità e opportunità di intervento? A cosa servono gli amministratori pubblici se non agiscono e non informano durante queste criticità?”.

Poco fa è arrivata, sempre sui social, la precisazione del sindaco Oddone: “I guasti sono dovuti a una serie di corto circuiti localizzati che ovviamente hanno ricadute su gran parte della rete. Le segnalazioni fatte sono possibili solo tramite call center e anche il nostro ufficio tecnico non ha altro modo per segnalare. La maggior parte del personale E-Distribuzione (parecchi sono in ferie) è impegnata a Casale. Queste sono le risposte avute dalla ufficio tecnico che mi ha riferito ancora questa mattina. Seppur a rilento garantisco che stanno provvedendo alla riparazione dei guasti. Anche noi ci scusiamo per il disagio ma siamo impotenti non potendo intervenire e non essendo di competenza comunale”.

In particolare, ha spiegato il primo cittadino ai microfoni di Radio Gold, il personale di E-Distribuzione sta provvedendo a risolvere le criticità nella periferia della città verso Alessandria. “In giornata la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Ci risulta che le criticità in via Brescia, viale Santuario e al quartiere Fogliabella siano state risolte” ha detto Oddone “rispetto alle fabbriche non risultano segnalazioni al Comune. La Protezione Civile? Non serve un suo intervento. D’altronde” ha concluso Oddone con ironia replicando alla minoranza “non serviva neanche quando il ponte è rimasto chiuso per quattro anni”.

Foto di Ricardo IV Tamayo su Unsplash