Cinema sotto le stelle: questa sera ad Alessandria “Stranizza d’amuri”

ALESSANDRIA – Questa sera di mercoledì 30 agosto 2023 prosegue l’appuntamento con il cinema sotto le stelle ad Alessandria, nel cortile di Palazzo Cuttica, in via Parma 1.

Il titolo che verrà proiettato è “Stranizza d’amuri” di Giuseppe Fiorello. Il film è ambientato in Sicilia nell’estate del 1982, quando tutta l’Italia è presa dai mondiali di calcio in Spagna, La storia, ispirato a un fatto vero, è quella di Gianni, un giovane di diciassettenne senza amici che subisce bullismo a causa della sua omosessualità. La vita di Gianni, però, cambia del tutto quando incontra il sedicenne Nino. I due hanno un incidente mentre sono entrambi alla guida dei loro motorini, ma da questo sfortunato evento nasce una grande amicizia, che ben presto si trasforma in un sentimento che i ragazzi mantengono segreto per timore dei pregiudizi di chi sta loro intorno.

Lo spettacolo inizierà alle 21.30. Il costo per l’ingresso è di 4,50 euro e i biglietti sono acquistabili direttamente a Palazzo Cuttica prima dell’inizio dello spettacolo. Di seguito il calendario delle prossime proiezioni.

– Venerdì 1 settembre: “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday”

– Mercoledì 6 settembre: “Il sol dell’avvenire” (recupero proiezione del 4 agosto rinviata per maltempo)

