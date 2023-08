Il Presidente della Provincia chiede lo Stato di Emergenza per il Monferrato Casalese    

CASALE MONFERRATO – Il Presidente della Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino, lunedì ha richiesto ufficialmente al Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e ai settori competenti di Palazzo Lascaris di avviare la procedura per la dichiarazione dello Stato di Emergenza per Casale e i territori del Monferrato colpiti dal violento temporale di sabato 26 agosto. La pioggia e il forte vento, come ricorda Palazzo Ghilini, hanno causato gravi danni a edifici pubblici e privati, ad alcune scuole e provocato anche cedimenti lungo tratti di strade.