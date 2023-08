PIEMONTE – Dalle 18 di questo giovedì sulla linea Torino-Milano convenzionale la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. La circolazione era stata sospesa in prossimità di Brandizzo per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria sulla linea, a causa del tragico incidente dove hanno perso la vita cinque operai.

Foto di repertorio