Lunedì sciopero dei lavoratori edili del Piemonte per fermare la “catena di stragi sul lavoro”

PIEMONTE – Dopo l’ennesimo e tragico incidente mortale sul lavoro nella stazione di Brandizzo, costato la vita a 5 operai, il settore edile del Piemonte si ferma per bloccare “la catena di stragi di lavoratori”.

Le segreterie regionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno proclamato 8 ore di sciopero per la giornata di lunedì 4 settembre e hanno chiamato a raccolta tutti i lavoratori del settore a Vercelli, città dove vivevano 3 delle 5 vittime, per un corteo silenzioso che dalle 10 partirà dal Chiostro di Sant’Andrea per raggiungere la Prefettura: “Ormai è una catena di stragi sul lavoro che non si riesce ad interrompere, gli incidenti mortali stanno diventando una consuetudine inaccettabile. Gli incidenti mortali stanno diventando una consuetudine inaccettabile. In un mondo del lavoro sempre più meccanizzato e all’avanguardia queste stragi ci lasciano sgomenti” hanno evidenziato i segretari piemontesi Giuseppe Manta di Feneal Uil, Massimiliano Campana di Filca Cisl e Massimo Cogliando di Fillea Cgil.