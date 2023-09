Al quartiere Cristo di Alessandria via ai progetti con le scuole al Forte Acqui e a Cascina Moisa

ALESSANDRIA – In questo mese partiranno al quartiere Cristo i progetti didattici proposti dall’Associazione Alessandria Sud, dall’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo con la partecipazione delle varie associazioni che operano sul territorio. I progetti, ideati e gestiti dal Centro Educazione Ambientale di Alessandria/Levata (componente regionale di Docenti Senza Frontiere) sono rivolti alle scuole elementari, medie e superiori della città di Alessandria e alle varie associazione culturali.

Previste visite guidate al Forte Acqui, a Cascina Moisa e all’apiario didattico. “Una bellissima iniziativa per i nostri ragazzi, per le scuole e associazioni della città” hanno sottolineato Mario Cuzzetto, dell’Associazione Alessandria Sud e Roberto Missaghi dell’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo “su Forte Acqui oltre a visitare la struttura e conoscere la sua storia saranno disponibili anche i vicini “Orti” gestiti dall’associazione Orti Solidali e l’apiario didattico seguito e gestito dall’associazione Cambalache. Cascina Moisa, invece, si trova in via della Moisa fra due passaggi a livello e, di fatto, è uno degli ultimi lembi di verde nelle vicinanze della città di Alessandria. Sarà una bella esperienza”.

Il referente per le visite didattiche sarà il professori Pier Luigi Cavalchini, consigliere della Sud. Per maggiori informazioni si può chiamare o contattare su whatsapp il numero 370/1128366 oppure scrivere alla e-mail alessandriasud2020@gmail.com

FORTE ACQUI

L’idea di dotare Alessandria di un campo trincerato maturò negli anni cinquanta del XIX secolo, nel quadro degli accordi franco-piemontesi di Plombières e della politica che preparò la seconda guerra d’indipendenza. Nel 1856 prendeva forma un grandioso progetto, a firma del maggiore del Genio Candido Sobrero, tracciato sulla poligonale individuata da otto forti distaccati a fronti bastionati, i maggiori dei quali da realizzare a protezione della strada reale per Genova e della ferrovia, inaugurata appena sei anni prima. La visita del Forte Acqui, forse quello meglio preservato, ci dà una idea dell’importanza della piazzaforte alessandrina. Visita con informazione storiche, diorama e ricostruzioni, foto e analisi delle presenze arboree interne alla struttura e delle immediate pertinenze. Importante la visita (previo contatto) ai vicini “Orti” e all’apiario didattico seguito e gestito dall’associazione Cambalache.

CASCINA MOISA E APIARIO DIDATTICO

La visita prevederà l’accoglienza da parte della proprietà. A seguire un excursus storico architettonico riguardante la struttura risalente al 1500 nella sua parte più antica. Osservazioni di carattere naturalistico nel giardino delle rose e in quello “dei semplici”. Osservazione dell’apiario didattico da distanza di sicurezza. Osservazione della strumentazione utile alla produzione del miele. Immagini e filmati inerenti “Le api come indicatori climatici e di qualità ambientale”. Durata complessiva due-tre ore. Poi rientro in autonomia. Proprio a Cascina Moisa Alessandria si trova la sede dell’associazione. Specializzazioni in Educazione Ambientale, collegamento con C.O.P. Consorzio Onlus Piemonte e tutta una serie di pubblicazioni, proposte, iniziative all’attivo. Per saperne di più si può consultare il sito Docenti Senza Frontiere.