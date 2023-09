Nella serata di poesie a Casal Cermelli il ricordo di Tatiana Marson, scomparsa a 47 anni: “Una stella in più”

CASAL CERMELLI – “Stasera abbiamo una stella in più”. Queste le parole della sindaca di Casal Cermelli, Antonella Cermelli, pronunciate sabato sera in occasione dell’evento “Poesie sotto le stelle” per ricordare l’amica Tatiana Marson, una dipendente della Provincia di Alessandria scomparsa venerdì per un malore ad appena 47 anni. Lunedì alle 19 si terrà il Rosario, a Lobbi, mentre il giorno dopo sempre a Lobbi è previsto il funerale.

Sabato a Casal Cermelli è poi intervenuto Francesco Margaria, nato e cresciuto in paese che ha composto una poesia per la madre. Inoltre erano esposti i disegni di Aurora Nizzo e le creazioni di bijou di Simonetta Ferraris. “Una serata incorniciata da belle musiche di accompagnamento e l’esibizione delle giovani cantanti” ha aggiunto la prima cittadina.