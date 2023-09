IT-Alert: giovedì 14 settembre alle 12 la sperimentazione in Piemonte

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il 14 settembre, a partire dalle ore 12:00, il Dipartimento di Protezione civile testerà in Piemonte il sistema di allerta nazionale It-Alert. Questo test coinvolgerà i telefoni cellulari di chi vive in Piemonte al fine di verificare l’efficacia del nuovo sistema di allarme pubblico.

IT-alert è attualmente in fase di sperimentazione ed è stato sviluppato per diffondere messaggi cruciali a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti. Durante il test, tutti i dispositivi collegati alle celle di telefonia mobile suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono diverso da quello tradizionale. Questa sperimentazione mira a testare l’affidabilità del sistema e la sua capacità di raggiungere un vasto pubblico in tempi rapidi.

Anche chi vive in Lombardia, Liguria e Valle D’Aosta nei comuni confinanti con il Piemonte, potrebbe ricevere anche il messaggio sperimentale. Sul nostro territorio, il sistema IT-Alert sarà operativo per situazioni di emergenza come terremoti e esondazioni. Non sarà richiesta alcuna pre-registrazione o conferma preventiva e il servizio sarà caratterizzato da una distintiva suoneria unica e facilmente riconoscibile. Questa suoneria, piuttosto insistente, si attiverà esclusivamente in caso di eventi di allerta certificati e confermati e sarà chiaramente udibile dopo la ricezione dell’SMS, nei test del 14 settembre.