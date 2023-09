Un nuovo open space per l’area Gym e tanti corsi per il vostro benessere da My Trainers Club

ALESSANDRIA – My Trainers Club ad Alessandria è pronto per una nuova stagione di corsi e attività per il vostro wellness e sabato 9 settembre apre le porte del centro fitness in via Moccagatta 19 per uno speciale Open Day. A un anno dal trasferimento nella nuova struttura, i tre titolari, Fabio Vicino, Luca Quarati e Andrea Scagliotti hanno ampliato ulteriormente l’area parcheggio, che oggi conta circa 300 posti, realizzato da poco una nuova sala pesi in un luminoso spazio open space da 400 metri quadri con attrezzature di ultima generazione e allestito un apposito terrazzo per allenamenti anche all’aperto.

Sabato lo staff del centro fitness vi accompagnerà anche nelle aree dedicate ai corsi, nella piscina e vi mostrerà la struttura spogliatoio progettata per aumentare il comfort dei bambini della scuola nuoto che da fine settembre potranno accedere direttamente nel locale vasca.

L’Open Day sarà occasione per avere informazioni su tutti i corsi di My Trainers Club. Due i percorsi pensati dallo staff altamente qualificato del centro, ha spiegato il direttore commerciale Filippo Rossini.

Potete scegliere il mondo “Terra”, con la nuova area Gym, i corsi posturali, di tonificazione e cardio-vascolari, pilates, yoga e quelli più intensi di step, addominali e glutei. Nel mondo “Terra” potrete affacciarvi anche al trekking indoor nella sala “Heat Program” o pedalare nella sala dedicata alle bike. Ulteriore offerta è la sala arti marziali dedicata al Kung-fu, Kickboxing e KMA per bambini, ragazzi e adulti.

Altrettanto ricco è il mondo “Acqua” di My Trainers Club con i corsi di nuoto riconosciuti dalla Federazione Italiana Nuoto per adulti, ragazzi e bambini dai 3 anni. Nella vasca, aperta dalle 7 del mattino anche per il nuoto libero, potrete tonificare il vostro corpo pedalando su hydrobike o scegliere uno dei tanti corsi di acquafitness. My Trainers Club ad Alessandria avvicina al mondo “acqua” anche i piccolissimi, con specifici percorsi di acquaticità per i bambini dai 3 mesi ai 2 anni e mezzo e il qualificato staff aiuta anche le future mamme in dolce attesa con attività in acqua propedeutica al parto.

Per scoprire tutta l’offerta e i nuovi spazi di My Trainers Club a l’appuntamento è per sabato 9 settembre dalle 10 alle 17.

Per maggiori info potete visitare il sito www.mytrainersclub.com e la pagina Facebook di My Trainers Club.