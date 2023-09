Sabato al PalaEnergica di Casale una grande giornata di basket e solidarietà

CASALE MONFERRATO – Sabato 9 settembre al PalaEnergica di Casale Monferrato si svolgerà una giornata speciale, dedicata al basket di altissimo livello e alla solidarietà. Alle 16.30 la squadra di serie A2 femminile Autosped Bcc Derthona Basket sarà impegnata in una gara amichevole contro il Geas Sesto San Giovanni (serie A1), mentre alle 20 i Leoni della Bertram Derthona Basket sfideranno l’Aquila Basket Trentino (A1 maschile).

Le formazioni hanno deciso di partecipare a questa giornata di sport per ricordare Paolo Filippi, ex presidente della provincia e grande appassionato di basket, a Paolo Berta, fondatore dell’Associazione Idea (a cui sarà dedicato il trofeo Mvp) e a Fabio Bellinaso (a cui sarà dedicato il trofeo Mvp u23). L’intero incasso della giornata (ingresso 10 euro, ridotto 5 euro) sarà devoluto all’Associazione Dream Angels – l’associazione di Fabio e Tommy e all’Associazione Idea. Sabato dunque sarà una giornata che unirà il grande basket al ricordo di tre persone eccezionali, innamorate della vita e della palla a spicchi. Un evento da non perdere.