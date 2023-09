Favorire il reinserimento sociale: siglato accordo di promozione dell’occupazione per i detenuti

ALESSANDRIA – Oggi, venerdì 8 settembre 2023, nella sede di Confindustria Alessandria e Fondazione Viva, alla presenza tra gli altri del Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Rita Russo, della Presidente di Confindustria Alessandria Laura Coppo, del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria Cristina Colombo e del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Piemonte Bruno Mellano, è stato siglato un Protocollo di Intesa in tema di promozione di occupazione per persone detenute.

Formazione e lavoro rappresentano gli strumenti principali per favorire il processo di inclusione sociale e l’adozione di modelli di vita che facilitano il reinserimento sociale affinché sia data concreta attuazione ai principi contenuti nell’art. 27 della Costituzione italiana e proprio in questo senso opera il Protocollo. Questo progetto nasce dalla collaborazione di una rete solidale tra partner del pubblico e del privato impegnati in un sistema-reteterritoriale per creare opportunità di lavoro e realizzare una piena inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimento dell’Autorità giudiziaria penale.

L’intento è quello di “creare un ponte tra il carcere e la realtà esterna che, per il tramite del lavoro, consenta alle persone di modificare positivamente il proprio “corso di vita” e che “occorre orientarsi verso un riconoscimento ‘sociale’ dei percorsi di reinserimento avviati durante la detenzione”.

Il Protocollo definisce “i compiti e il ruolo di ciascun partner per la realizzazione delle seguenti attività: sostegno alle imprese rispetto al percorso di assunzione di persone in esecuzione penale; sostegno e promozione del percorso professionalizzante alla luce del possibile inserimento lavorativo (orientando rispetto a possibili incentivi o sgravi fiscali e contributivi); orientamento alla ricollocazione con competenze nuove all’interno del mercato del lavoro; sensibilizzazione e informazione del sistema integrato anche in collaborazione con i propri interlocutori locali e sul piano regionale o nazionale”. Si ritiene altresì “importante che i soggetti si impegnino a diffondere gli obiettivi e le finalità del Protocollo”.

I sottoscrittori “si impegnano alla realizzazione delle azioni nel rispetto della propria missione e delle proprie attività istituzionali”.

Tra le azioni si prevede la sensibilizzazione del mondo delle imprese e della cooperazione attraverso iniziative di promozione e diffusione delle normative specifiche relative alle agevolazioni previste dal legislatore nonché la diffusione di un nuovo modello culturale/sociale.

Il Protocollo ha come destinatari i detenuti del distretto della regione Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta partendo dalla realtà degli Istituti Penitenziari di Alessandria con il supporto degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di Alessandria.

Hanno siglato il protocollo i primi sottoscrittori: per il Provveditorato Amministrazione Penitenziaria di Torino il Provveditore Rita Russo; per gli Istituti Penitenziari G. Cantiello e S. Gaeta, Maria Isabella De Gennaro, Direttore pro tempore; per il Comune di Alessandria il Sindaco Giorgio Abonante; per la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria-Asti il Presidente Gian Paolo Coscia; per la Fondazione VIVA il Presidente Carlo Volpi; per UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Alessandria la Direttrice Giuseppina Zavettieri; per il Cissaca di Alessandria la Presidente Margherita Bassini.

Il Protocollo e i suoi obiettivi possono essere estesi ad altri Enti pubblici e privati, Associazioni, ulteriori soggetti interessati alla promozione dell’occupazione delle persone detenute, anche con la sottoscrizione di protocolli operativi aggiuntivi