Sabato 28 ottobre torna a Cassine la Festa Medioevale tra combattimenti, suoni antichi e sapori locali

CASSINE – Per la prima volta la Festa Medioevale di Cassine si svolgerà in pieno autunno: le brume della stagione renderanno ancor più suggestive le rievocazioni che si succederanno sabato 28 ottobre. L’evento, giunto alla sua 29esima edizione, è organizzato da Arca Grup, con il patrocino del Comune di Cassine e il contributo di Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione CRTorino. Si comincia alle 14 fino a sera inoltrata. Per tenersi aggiornati è possibile seguire la pagina della manifestazione.

La rievocazione storica si svolgerà in forma di Living History. Per tutta la sua durata il centro storico, le principali piazze “del Municipio” e “della Ciocca” saranno animate da ricostruzioni di scene di vita quotidiana del XIII e XIV secolo, grazie alle quali il pubblico potrà vivere una esperienza immersiva, forte della meravigliosa cornice dell’antico borgo e dell’accurata ricerca messa in atto dai gruppi partecipanti. Il programma miscela la scientificità della narrazione storica con la spettacolarità e l’emozione, creando un percorso in cui la correttezza storica si accompagna alle più moderne tecnologie per ottenere il massimo coinvolgimento del pubblico.

Per la realizzazione del programma Arca Grup si avvale di compagnie teatrali e attori professionisti, oltre che di rievocatori di attestata capacità: Compagna del Lupo Rosso – Firenze, Compagnia della Spada e della Croce – Bolzano Novarese, Compagnia della Lancia Spezzata – Padova, Compagnia dell’Orso Nero – Chieri, Cumpagnia d’la Crus – Mortara, Compagnia Ballata Bellica – Veneto, Compagnia Memento Ridi – Toscana, Compagnia Ingauni – Albenga, Compagnia Le Carole di San Martino – Torino, Compagnia Res Gestae – Alessandria, Custodes Viarum – La Compagnia della Forca – Acqui Terme.

Animazioni e vita medioevale saranno proposte attraverso la ricostruzione di un’area mercato con banchi di artigiani e mercanti, dove si aggireranno i più strani personaggi:

I Pestiferi malandanti che ammorberanno le piazze trascinando le loro improbabili reliquie, strumenti di purificazione, quadri d’arte macabra e una testa di morto “fresca di giornata”. Terrore, pestilenza e risate contagiose!

Il Profeta "Geriatria" che annuncia l'Apocalisse e la fine del mondo, ammonisce peccatori e si assicura che le loro anime "siano monde da lo peccato"!

L'Eremita del Destino che porta la sua saggezza antica tra le genti con il suo Libro del Destino

E poi musica con la “Ballata Bellica“: vestiti d’abiti antichi e con le bisacce piene di tamburi, pive e ciaramelle, i musicanti calcano le vie dei pellegrini d’un tempo portando con loro i suoni antichi e intensi della devozione e della festa. Anche quest’anno il piazzale “La Ciocca” sarà allestito con campi d’arme ed accampamenti dell’epoca. Durante la giornata sarà possibile assistere a combattimenti tra armati giunti da Firenze per sfidare in singolar tenzone le truppe giunte dalla terra lombarda.

Nella chiesa monumentale di San Francesco sono poi previsti due grandi eventi. Alle 16 andrà in scena la “Verbal Tenzone” con l’approccio storico ed artistico al Medioevo proposto dal prof. Fulvio Cervini, professore di Storia dell’arte medievale e Tutela dei Beni Culturali all’Università di Firenze, che relazionerà circa le ragioni per cui “conoscere l’arte del Medioevo ci rende migliori”. A seguire, la professoressa Manuela Caramella tratterà “Gli splendori dei Secoli bui: i gioielli nel tardo Trecento “. La relatrice si distingue oltre che per l’attività di insegnamento anche per quella rievocativa, con l’Associazione Culturale “La Lancia Spezzata” presente in questa edizione. Alle 21 è poi previsto “Il viaggio di Dante dalla selva oscura al paradiso“, uno spettacolo di teatro e prosa ideato e interpretato da Marina Mariotti, attrice, scrittrice, cantante lirica e regista.

Durante tutta la festa in piazza della Resistenza – dietro al palazzo municipale, saranno attivi stand gastronomici a cura di “Lo Stecco” e “Kitchen Street” che proporranno piatti della tradizione e gustosi panini in stile street food, e l’angolo di mercatura tradizionale, con prodotti dell’artigianato a cura di “Procom”.