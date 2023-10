Fornaro sollecita la riapertura della linea ferroviaria Ovada-Alessandria

OVADA – Mentre altre linee ferroviarie aprono quella che mette in collegamento Ovada con Alessandria rimane ferma. La denuncia è dell’onorevole del Partito Democratico, Federico Fornaro che contesta un immobilismo inaccettabile. “Alla luce delle riaperture delle linee ferroviarie Alba-Asti e Casale-Mortara è inspiegabile che non sia messo in agenda il ritorno all’operatività anche della linea Ovada-Alessandria, peraltro rimasta attiva per il traffico merci e che quindi non avrebbe bisogno di investimenti nell’infrastruttura con conseguenti tempistiche brevi per la riattivazione”.

“Il Piemonte – continua Fornaro – ha bisogno di una robusta “cura del ferro” per limitare l’inquinamento nella giusta direzione della riconversione ecologica. Far viaggiare lavoratori, studenti e turisti da Ovada ad Alessandria significa ridurre l’uso dell’automobile con benefici sul traffico cittadino e sulla riduzione delle emissioni inquinanti. La regione Piemonte batta dunque un colpo per ripristinare una tratta importante per il sistema ferroviario del nostro territorio evitando anche in questo modo di fare figli e figliastri”.