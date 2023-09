La Stagione del Teatro Alfieri. 22 spettacoli dal 13 ottobre al 27 aprile

ASTI – Inizia il 13 ottobre la Stagione del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e ricca di 22 spettacoli di prosa, musica e danza. Alla sezione Prosa si affianca quella più eterogenea di Altri Percorsi e due fuori abbonamento: La Banda Osiris con Le dolci note, che apre il cartellone, e Tosca di Giacomo Puccini eseguita dall’Orchestra Filarmonica Italiana.

IL PROGRAMMA

Sabato 21 ottobre – Fuori abbonamento – LE DOLENTI NOTE. Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti – Banda Osiris. Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e, raramente, amato

Giovedì 2 novembre – Prosa – AGOSTO A OSAGE COUNTY – regia Filippo Dini, in scena con Anna Bonaiuto, Manuela Mandracchia, Fabrizio Contri, Orietta Notari, Andrea Di Casa, Fulvio Pepe, Stefania Medri, Valeria Angelozzi, Edoardo Sorgente, Caterina Tieghi, Valentina Spaletta Tavella. Premiata con il Pulitzer nel 2008, questa commedia di Tracy Letts, attore e drammaturgo americano poliedrico e pluripremiato, è oggi considerata una delle storie più sarcastiche e impietose sulle disfunzionalità della famiglia.

Mercoledì 15 novembre – Altri percorsi – VUOTI A RENDERE Di Maurizio Costanzo con Ileana Spalla e Sergio Danzi – regia di Franco Cardellino. Due coniugi in pensione, costretti a traslocare per lasciare la casa al figlio, ripercorrono la loro travagliata vita di coppia rinfacciando errori e mancanze. Tra un litigio e l’altro si alternano gioie, tenerezze e i ricordi del loro passato:

Martedì 5 dicembre – Prosa – LE NOSTRE ANIME DI NOTTE – tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf con Lella Costa ed Elia Schilton, regia Serena Sinigaglia. Spettacolo con disponibilità di audiodescrizione nell’ambito del progetto Teatro No Limits. Addie e Louis sono due vedovi ultrasettantenni, vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante

Mercoledì 13 dicembre – Altri percorsi – L’ANGELO DELLA STORIA di Sotterraneo – Premio Ubu 2022 Migliore spettacolo dell’anno. ideato e diretto da Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa. Lo spettacolo assembla aneddoti storici di secoli e geografie differenti, gesti che raccontano le contraddizioni di intere epoche, azioni che suscitano spaesamento o commozione, momenti che in una parola potremmo definire paradossali e li mette in risonanza col presente.

Venerdì 22 dicembre – Prosa – LA SORELLA MIGLIORE con Vanessa Scalera – di Filippo Gili con la regia di Francesco Frangipane. Un intenso e appassionante dramma familiare dove l’amore si scontra e fa a botte con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di sentimenti e riflessioni su ciò che è giusto, ciò che è morale.

Venerdì 12 gennaio – Prosa – IL COMPLEANNO. (The birthday party) – Regia di Peter Stein con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno. La vicenda parte da una situazione apparentemente innocua per poi sfociare nell’inverosimile per via dei suoi personaggi. Individui paurosi, isolati dal mondo in uno spazio ristretto, infelici ma al sicuro. Un teatro che mette in scena individui soffocati dalla repressione, spesso neanche consapevoli della loro condizione, anzi convinti di essere in effetti uomini totalmente liberi.

Sabato 20 gennaio – Prosa – COSÌ È (SE VI PARE) di Luigi Pirandello – con Pino Micol, Milena Vukotic, Gianluca Ferrato e con Massimo Lello, Marco Prosperini, Maria Rosaria Carli, Roberta Rosignoli, Antonio Sarasso, Stefania Barca, Walter Cerrotta, Vicky Catalano, Giulia Paoletti. Regia Geppy Gleijeses. La commedia di Pirandello presenta il vano tentativo di far luce, in una città di provincia, sull’identità della moglie del nuovo segretario di Prefettura. Geppy Gleijeses ha chiesto a Michelangelo Bastiani, uno dei più importanti videoartist del mondo, di creare, in un contenitore vuoto, degli ologrammi assolutamente tridimensionali, donnine e piccoli uomini alti 50 centimetri, che altro non sono che i personaggi della commedia, i quali inutilmente si affannano per scoprire una verità che non esiste.

Venerdì 26 gennaio – Fuori abbonamento – TOSCA Di Giacomo Puccini – Orchestra Filarmonica Italiana –

Domenica 28 gennaio – Altri percorsi – TUTTORIAL. Guida contromano alla contemporaneità – di e con gli Oblivion. Gli Oblivion, incantati dal richiamo suadente del Metaverso, si proiettano nello spazio-tempo con questo nuovo spettacolo interamente dedicato alla contemporaneità.

Giovedì 1 febbraio – Prosa – 1984 di George Orwell con Giancarlo Commare, Violante Placido e Ninni Bruschetta e con Silvio Laviano, Woody Neri, Brunella Platania, Salvatore Rancatore, Gianluigi Rodrigues, Chiara Sacco – regia Giancarlo Nicoletti. Nella visione di Icke e Macmillan, 1984 mantiene intatta tutta la sua sconvolgente attualità e si trasforma in un vero e proprio tour de force spettacolare, a metà fra thriller, storia romantica, grande letteratura e romanzo noir.

Giovedì 8 febbraio – Altri percorsi ESODO. Racconto per voce, parole ed immagini di e con Simone Cristicchi. Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo della memoria” particolarmente toccante: il Magazzino n. 18. Conserva sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, ogni bene comune nello scorrere di tante vite interrotte dalla storia, e dall’Esodo successivo al Trattato di Pace del 1947. L’Italia perse vasti territori dell’Istria e della fascia costiera, e circa 300 mila persone scelsero – davanti a una situazione dolorosa e complessa – di lasciare le loro terre natali destinate a non essere più italiane.

Sabato 17 febbraio – Prosa – L’ANATRA ALL’ARANCIA – con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli e con Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo. Regia Claudio Greg Gregori. Spettacolo con disponibilità di audiodescrizione nell’ambito del progetto Teatro No Limits. L’Anatra all’Arancia è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’Amore. Per questo spettacolo biglietto ridotto per non vedenti e ipovedenti, gratuito per l’accompagnatore. Info WhatsApp: 328 24 35 950

Domenica 25 febbraio – Altri percorsi – FORTE E CHIARA di e con Chiara Francini – musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri – regia Alessandro Federico. Forte e Chiara è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre, con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri.

Domenica 3 marzo – Altri percorsi – COME UNA SPECIE DI VERTIGINE. Il nano, Calvino, la libertà – scritto, diretto e interpretato da Mario Perrotta. Il protagonista cerca la a libertà, tra le pagine delle opere del “signor Calvino Italo”, la racconta come sa e come può, la trasforma in versi, in musica, in parabole e collegamenti iperbolici tra un romanzo e l’altro, in canzoni-teatro sarcastiche e frenetiche e improvvisi minuetti intimi, “scalvinando” quelle opere a suo uso e consumo. Il tutto mentre accanto scorre, amaramente ironica, la sua personalissima storia d’amore, una storia impossibile per quel corpo e quella lingua incapaci di parlare.

Giovedì 7 marzo – Prosa – CYRANO DE BERGERAC – adattamento e regia Arturo Cirillo con Arturo Cirillo e con Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini. l poeta spadaccino raccontato da Rostand alla fine dell’Ottocento abbandona qui le sue malinconie e diventa un performer, che soltanto sul palco riesce a riconoscersi.

Giovedì 14 marzo – Altri percorsi – FINE PENA ORA di Elvio Fassone – adattamento e regia Simone Schinocca, con Salvatore D’Onofrio, Costanza Maria Frola e Giuseppe Nitti – Produzione Tedacà. Fine pena ora, porta in scena la corrispondenza lunga oltre 30 anni tra un ergastolano e il suo giudice. La storia di due mondi, due vite completamente diverse all’apparenza inconciliabili che, lettera dopo lettera, trovano un punto di unione,

Domenica 24 marzo – Altri percorsi – BEHIND THE LIGHT – nell’ambito della rassegna We Speak Dance – coreografia, drammaturgia e interpretazione Cristiana Morganti. Uno sfogo, una confessione, un monologo danzato, parlato, urlato. Una riflessione sulla crisi esistenziale e artistica di una coreografa – danzatrice durante e dopo la pandemia.

Mercoledì 3 aprile – Altri percorsi – NIENTE PANICO! – con Paolo Hendel, scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari – regia Gioele Dix. Un comico viaggio tra paure pubbliche e paure private. Tra un futuro sempre più traballante e un presente che tira brutti scherzi.

Mercoledì 10 aprile – Altri percorsi – RISATE DI GIOIA. Storie di gente di teatro – diretto e interpretato da Elena Bucci e Marco Sgrosso. Un emozionante spettacolo dedicato ai tanti mestieri del teatro di un tempo, un viaggio alla scoperta della moltitudine poetica e operosa che ha trascorso la vita dietro le quinte. Facendosi attraversare da diverse epoche, i due attori richiamano e incarnano sulla scena anime e memorie di un tempo, dando voce a personalità artistiche che hanno fatto la storia del teatro.

Venerdì 19 aprile – Prosa – ANNA DEI MIRACOLI – di William Gibson con Mascia Musy, Fabrizio Coniglio, Anna Mallamaci, Laura Nardi. Anna dei miracoli è una storia vera e racconta l’epocale passaggio alla lingua dei segni, considerata tra le prime dieci grandi scoperte della storia moderna, un bene immateriale dell’umanità, una rivoluzione linguistica che ha permesso di aprire un dialogo tra chi parla e chi non parla.

Sabato 27 aprile– Prosa – DELIRIO A DUE – di Eugène Ionesco con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase – regia Giorgio Gallione. Un piccolo capolavoro del Teatro dell’Assurdo, un irresistibile scherzo teatrale tipico del miglior Ionesco, dove la cornice comica e beffarda e il funambolismo verbale fanno comunque trasparire una società che affoga nella tragedia quotidiana e nella sconcertante gratuità dei comportamenti

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Biglietti e abbonamenti; I biglietti singoli costano 23 euro (18 euro loggione); 40 euro per «Tosca». Abbonamenti a 15 spettacoli: 255 euro (180 euro loggione). A 10 spettacoli: 180 euro (130 loggione). A 5 spettacoli: 95 euro (70 loggione). Per gli spettacoli audiodescritti biglietto ridotto per non vedenti e ipovedenti, gratuito per l’accompagnatore, occorre prenotare al numero WhatsApp: 328/24.35.950 (entro due giorni prima della data dello spettacolo). L’acquisto di un abbonamento dà diritto alla prelazione sull’acquisto dei biglietti per la Banda Osiris e per «Tosca». Inoltre i vecchi abbonati che rinnovano l’abbonamento, come «premio fedeltà», avranno anche diritto al biglietto singolo scontato. Le prevendite si svolgeranno dal 18 al 20 settembre per gli abbonamenti a 15 spettacoli vecchi abbonati; 21 e 22 settembre per i nuovi abbonati. Dal 26 al 29 settembre e dal 3 al 6 ottobre abbonamenti a 5 e 10 spettacoli (vecchi e nuovi abbonati) e 15 spettacoli. Per gli abbonamenti a 5-10 spettacoli è obbligatorio prendere appuntamento allo 0141/399.057 dal 18 settembre. Dal 10 ottobre saranno in vendita i biglietti singoli (anche online su www.bigliettoveloce.it). Dal 24 ottobre la biglietteria sarà aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 17, e nei giorni di spettacolo dalle 15 a inizio rappresentazione. Info: 0141/399.057 e 399.040, www.teatroalfieriasti.it.