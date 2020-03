PIEMONTE – “Non accetteremo misure che andranno solo in una direzione, verso una regione o area di una regione“. Il Governatore del Piemonte Alberto Cirio ha parlato così alla vigilia dell’importante Consiglio dei Ministri di venerdì che, in merito all’emergenza coronavirus, dovrà varare importanti misure a sostegno dell’economia italiana.

“Mi assumo l’impegno di non far lasciare indietro nessuno. Queste misure dovranno riguardare tutti, nessuno escluso” ha sottolineato Cirio, impegnato giovedì nella conferenza delle Regioni per concordare le richieste a Palazzo Chigi.

“Tutti sono stati danneggiati gravemente nei loro interessi lavorativi ed economici da questa situazione, dal lavoratore autonomo a quello dipendente, dal professionista allo stagionale. E dovranno essere aiutate anche le famiglie”.

“In particolare per le partite Iva, per tutti coloro che hanno dovuto chiudere la saracinesca del loro negozio, i lavoratori autonomi, chiederemo la sospensione delle prossime scadenze fiscali per diversi mesi, con la condizione di poterle poi dilazionare nel tempo” ha precisato Cirio “Per quei lavoratori di piccole aziende, ad esempio del comparto turistico, chiederemo la cassintegrazione in deroga. Infine chiederemo al Governo una iniezione di liquidità, dei soldi freschi alle aziende per dar loro la possibilità di ripartire, una sorta di Piano Marshall”.

“Infine le famiglia, alle quali l’emergenza coronavirus ha portato un danno enorme. Vogliamo venire loro incontro nel pagamento delle rette dei nidi, o di chi ha preso babysitter oppure non è andato al lavoro per stare a casa coi figli. Vogliamo bloccare 15 milioni di euro nel bilancio regionale utilizzando anche fondi europei, così da intervenire come Regione Piemonte nelle aree eventualmente lasciate scoperte dal Decreto”.