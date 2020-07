ALESSANDRIA – “La montagna ha partorito un topolino”. Giorgio Abonante, consigliere del Partito Democratico, ha utilizzato questa metafora per commentare le novità introdotte dall’amministrazione di Alessandria rispetto alla zona a traffico limitato.

“Se è un primo passo va bene, ma non basta“ ha sottolineato l’esponente di opposizione. “Le zone a traffico limitato, ad Alessandria, sono state introdotte da tempo ma, purtroppo, il problema è farle rispettare. Bisognava introdurre queste novità a fronte di una installazione già avvenuta di nuove telecamere ai varchi, così da rendere più efficaci i controlli. Mancano i fondi? Non capisco perché si sia speso così tanto per i semafori Vista Red, bastava risparmiare un po’ da quel capitolo di spesa e investire nella videosorveglianza del centro“.

Rispetto al tema dei controlli il vicesindaco e assessore alla Mobilità Davide Buzzi Langhi ha chiesto alla Polizia Municipale una implementazione della sorveglianza sulla circolazione, “nell’attesa che siano installate telecamere ai varchi di accesso”.

“C’è un problema di metodo” ha però sottolineato Abonante “occorreva introdurre queste novità con le telecamere ai varchi già in funzione”.

Secondo il Pd, inoltre, è stata “persa una occasione” per rendere pedonabili altre zone: “Via Chenna, ad esempio” ha rimarcato Abonante, depositario di una mozione a Palazzo Rosso firmata anche dai colleghi del Movimento 5 Stelle Serra e Gentiluomo. “Come Partito Democratico avevamo anche proposto l’eliminazione del parcheggio in piazza Vittorio Veneto, rendendo pedonabile anche quell’area, magari da destinare a iniziative legate alla cultura visto che si trova davanti alla Biblioteca”.