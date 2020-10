VALENZA – Si chiude oggi a Valenza la campagna elettorale per il ballottaggio di domenica e lunedì. Alle 18 la sezione di Forza Italia Valenza ha organizzato un incontro con l’eurodeputato Antonio Tajani, nonchè vice coordinatore Nazionale di Forza Italia, insieme al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Presente anche il candidato a sindaco del centrodestra Maurizio Oddone.

L’incontro si svolgerà davanti alla sede elettorale del candidato sindaco Maurizio Oddone e vedrà la partecipazione di diversi amministratori locali della provincia di Alessandria. In caso di maltempo l’incontro si terrà nel salone della sede di Forza Italia, in corso Garibaldi 37.

“Siamo molto contenti dell’arrivo di Antonio Tajani e il ritorno a Valenza di Alberto Cirio” ha detto il Commissario cittadino di Forza Italia Valenza Gianluca Colletti “Antonio Tajani oltre a essere il nostro vice coordinatore Nazionale e un caro amico, si è distinto per le sue qualità non solo alla carica di Presidente del Parlamento europeo ma anche come Commissario all’Industria e Attività produttive, ottenendo grandi risultati per le imprese europee. La sua presenza darà ancor più valore al nostro obiettivo di rilancio della città ed in maniera particolare al comparto produttivo ed artigianale orafo, a fronte delle prossime trasformazioni che Valenza dovrà affrontare. Crediamo che questo sia il modo migliore per chiudere questa “frizzante” campagna elettorale, presentando a Tajani il “Patto per Valenza”, condiviso con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio”.