ITALIA – In vista della prossima legge di bilancio il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera Federico Fornaro ha invocato un contributo di solidarietà dell’1% dai contribuenti con un patrimonio di almeno 1.5 milioni di euro, escludendo da questo calcolo la prima casa. “Il rapporto del Censis conferma un drammatico aumento delle diseguaglianze e dell’area delle povertà per colpa della pandemia da covid 19” ha sottolineato Fornaro “per questo è necessario orientare in aumento risorse nazionali ed europee per invertire questo inaccettabile trend. E’ in questa prospettiva che abbiamo presentato insieme a diversi colleghi di LeU un emendamento alla legge di bilancio per introdurre un “Contributo di solidarietà” per l’anno 2021 finalizzato a sostenere le iniziative di contrasto alla povertà. Sarebbe un segno di giustizia sociale e di concreta attenzione ai più poveri e deboli”.