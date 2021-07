Governance Poll Sole24Ore: Cirio al sesto posto in Italia

PIEMONTE – Secondo il Governance Poll del Sole24Ore, il sondaggio sul gradimento politico dei Presidenti di Regione che il giornale compie ogni anno, Alberto Cirio, governatore del Piemonte ha guadagnato più consensi di quelli ottenuti il giorno della sua investitura. In questo modo il politico piemontese ha conquistato il sesto posto nella classifica complessiva, dietro a Zaia (Veneto), Bonaccini (Emilia Romagna), Fedriga (Friuli Venezia Giulia), De Luca (Campania) e Toti (Liguria).

Le persone interpellate per il sondaggio hanno risposto al quesito: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del presidente della Regione. Se domani ci fossero le elezioni regionali,

lei voterebbe a favore o contro l’attuale presidente della Regione?” Il 52,5% degli interpellati ha risposto che voterebbe quindi a favore di Cirio, superando il 48% ottenuto dal Presidente del Piemonte nel 2019. Un incremento che piazza Cirio al quarto posto complessivo nella classifica sulla differenza percentuale tra Governance Poll 2021 e consenso nel giorno delle elezioni.

Il sondaggio «Governance Poll 2021» è stato realizzato per Il Sole Ore da Noto Sondaggi (www.notosondaggi.it). Il campione è di 1.000 elettori in ogni Regione e 600 in ogni Comune, disaggregati per sesso, età ed area di residenza. Le interviste sono state effettuate dall’1 aprile al 28 giugno 2021. Il margine di errore è del 4 % (+ o -).

Sul sito del Sole 24 Ore disponibili le mappe interattive sull’indice di gradimento dei Presidenti di regione http://s24ore.it/presidenti e dei Sindaci http://s24ore.it/sindaci