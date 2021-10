Turismo estate 2021: in Piemonte più visite e pernottamenti. Ecco tutti i numeri

PIEMONTE – Numeri importanti quelli sul turismo in Piemonte nell’ultima estate: “Abbiamo registrato più visitatori rispetto al 2020” ha sottolineato soddisfatto il presidente Alberto Cirio commentando i dati dell’Osservatorio “il sistema dei voucher si è dimostrato ancor più vincente dell’anno scorso. Come Regione investiremo risorse e attenzioni sempre più importanti, con l’obiettivo di individuare che tipo di turista viene in Piemonte. I dati ci fanno ben sperare, la strada è quella giusta”.

Nei mesi estivi, infatti, gli arrivi in Piemonte sono aumentati del 54% rispetto al 2020, +63% nei pernottamenti. Rispetto alla provenienza, si è registrato un +35% di turisti dall’Italia, +100% dall’estero. “Una crescita straordinaria, grazie al vaccino e al green pass che hanno permesso al sistema turistico di funzionare“. Dall’estero, in particolare, i paesi che amano di più il Piemonte sono Belgio, Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Germania. Il sentiment e la soddisfazione dei turisti per il Piemonte si attesta all’87.8%, una percentuale più alta rispetto alla media italiana.

Il 97% dei turisti, inoltre, tornerebbe nella nostra regione: “La fidelizzazione è un aspetto fondamentale” ha concluso Cirio. La nostra regione è stata anche premiata come la migliore in Italia secondo le recensioni online.

“I dati ci fanno capire dove eventualmente migliorare” ha commentato l’assessore al Turismo Vittoria Poggio “è stata sottolineata una ripartenza del Piemonte, con tanti turisti stranieri. Stiamo lavorando in maniera sinergica col neo presidente di Visit Piemonte, grazie anche al lavoro dell’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa e al contributo del consigliere regionale Bongiovanni, i voucher vacanze sono stati rifinanziati con 1.5 milioni ed è stata prorogata la fruizione fino a giugno 2022. Saranno acquistabili ancora fino a dicembre, a supporto delle strutture ricettive. Voglio sottolineare anche il lavoro molto efficace dei Consorzi e delle Atl, una filiera che si è molto spesa”.

Sono stati in tutto venduti 55 mila voucher, con 110 mila presenze, quasi 150 mila pernottamenti. “Il Piemonte ha cambiato passo e lavorato in maniera integrata, con un turismo lento ed esperienziale, ci sono tutte le prospettive per lavorare in maniera sinergica e fare rete”. Regione Piemonte ha stanziato 6 milioni di contributi a fondo perduto per l’ampliamento di spazi e aree esterne delle strutture ricettive e 3 milioni di euro a favore del turismo lento e esperienziale.

“L’importanza del turismo enogastronomico è sempre più rivalutata” ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa “l’offerta cresce, siamo sempre più attenti ai prodotti di qualità, per questo serve l’etichettatura per certificarne provenienza. C’è la voglia di far emergere anche i brand locali, della tradizione, abbiamo bisogno che il turismo sia impegnato a livello imprenditoriale sulla ricettività e dobbiamo recuperare le borgate abbandonate. Come Piemonte abbiamo molto da dare”.