Buzzi Langhi: “Per ridurre il traffico in centro si attivi il pilomat in via S. Giacomo della Vittoria”

ALESSANDRIA – Anche l’assessore all’Ambiente di Alessandria, Davide Buzzi Langhi, ex titolare della delega alla Viabilità, è intervenuto sul tema che da qualche giorno sta dividendo la politica alessandrina: la proposta promossa dal segretario del Pd cittadino Rapisardo Antinucci di chiudere il centro storico alle auto e liberare i parcheggi di piazza della Libertà e piazza Garibaldi.

“Sono d’accordo nel diminuire i flussi veicolari in centro ma non certo attraverso l’eliminazione degli stalli per parcheggiare, senza avere alternative“ ha sottolineato l’esponente della Giunta Cuttica “questo vorrebbe dire danneggiare il centro, sia dal punto di vista economico che da un punto di vista sociale. Quando sono stato assessore alla Viabilità abbiamo approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che già prevede una riduzione importante del transito di auto nel centro. Purtroppo la pandemia ha rallentato l’applicazione di questo piano, che però c’è e va portato a termine. Nella zona centrale di Alessandria le auto devono passare molto meno“.

Anche se non è più di sua competenza, Buzzi Langhi ha quindi sollecitato il suo collega di giunta ad applicare un provvedimento già stabilito e che solo la quarta ondata del covid ha rinviato: attivare il pilomat installato in via San Giacomo della Vittoria, all’incrocio con via Faà di Bruno. “Insieme all’assessore al Commercio Mattia Roggero ne avevamo parlato anche coi commercianti tramite le associazioni Confesercenti e Confcommercio, condividendo con loro il modo di utilizzarlo. Ora è il momento di attivarlo, magari già da marzo, in fase sperimentale e in orario ridotto. Sulla carta lo si sarebbe dovuto fare già lo scorso ottobre ma anche in questo caso la quarta ondata lo ha impedito. Ora quel pilomat deve essere attivato, impedirebbe alle auto l’attraversamento della città, inducendo gli automobilisti a percorrere gli spalti. Vogliamo un centro di Alessandria accessibile, più decoroso e vivo. Ripeto, sono favorevole a ridurre circolazione: la proposta di Antinucci potrebbe essere applicabile solo in presenza di parcheggi multipiano già accessibili. Se ne potrebbe parlare: diversamente, come detto, rappresenterebbe un danno per il nostro centro. Inoltre sono anche d’accordo sull’eliminazione degli attraversi di corso Roma, anche su quello stavamo lavorando”.

“Anche da assessore all’Ambiente” ha concluso Buzzi Langhi “mi sto impegnando a ridurre la circolazione delle auto in centro, ma non è escludendo la possibilità di parcheggiare nelle due piazze più grandi che si riduce l’inquinamento. Il problema è il flusso continuo di mezzi che transitano. Ripeto, auspico che come concordato coi commercianti il pilomat di via San Giacomo della Vittoria venga attivato a marzo, anche se non è più di mia competenza. E comunque mi stupisce questa proposta del Pd: un partito che dimostra di essere distante dai commercianti. Viste le reazioni, infatti, evidentemente il Pd non si è confrontato con loro”.