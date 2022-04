Fratelli d’Italia: Maurizio Sciaudone nominato responsabile regionale per il comparto Difesa

ALESSANDRIA – Il consigliere provinciale e comunale di Alessandria, Maurizio Sciaudone, è stato nominato responsabile regionale di Fratelli d’Italia per il comparto Difesa. “Mi sento di esprimere un grande ringraziamento a Fabrizio Comba, coordinatore Regionale, per la nomina appena ricevuta proprio per quelle conoscenze tecniche e militari apprese in tanti anni di servizio alla Patria” ha rimarcato Sciaudone, 1^ Maresciallo Luogotenente “Ringrazio inoltre il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, Federico Riboldi, per la stima e la fiducia. I nostri militari stanno dimostrando di saper coniugare coraggio fisico e morale e personalità che danno lustro alla nostra nazione. Il Piemonte è regione di grandi nomi nella difesa e di alta scuola di formazione militare”.

“Nello scenario generale che osserviamo è logico e attendibile che le tendenze future in tema di sicurezza e difesa debbano avere necessariamente un approccio multidimensionale, tale da coinvolgere tutti i livelli non solo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ma anche di compiti non militari. La Difesa dei prossimi anni, cioè, non sarà più uno strumento esclusivamente militare, bensì un elemento integrato all’interno di un concetto più vasto di “sicurezza collettiva” dei cittadini”.