L’appello di Cirio al Governo: “Serve un tetto al prezzo del gas. Rischiamo un’Italia al buio”

PIEMONTE – “Serve un tetto al prezzo del gas”. Questa la sollecitazione del Governatore del Piemonte Alberto Cirio al Governo, dopo l’allarme lanciato dai presidenti delle Confindustrie di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

“Le nostre imprese, le nostre famiglie hanno bisogno di sicurezze e di stabilità, ma se il Governo non interverrà subito per sollecitare l’introduzione di un tetto al prezzo del gas rischiamo un Paese non solo in bolletta, ma lasciato al buio nel vero senso della parola e questo non è ammissibile in un momento che invece è determinante per la ripresa della nostra economia” ha detto Cirio.

“Dopo due anni di Covid e con i rincari dovuti alla pandemia e alla guerra, il nostro tessuto produttivo e sociale è stato già messo fortemente alla prova. Che quattro delle realtà Confindustriali che rappresentano la quota principale del Pil italiano lancino un appello così forte è estremamente significativo e come Regioni ed istituzioni locali non possiamo che condividerlo, perché percepiamo l’urgenza stando ogni giorno sul territorio e dialogando con i nostri cittadini e imprenditori. È fondamentale invertire la rotta prima che si arrivi ad un punto di non ritorno e su questo è necessario il massimo senso di responsabilità da parte di tutti”.