Pace in Ucraina: alla manifestazione di Roma un centinaio di persone dalla nostra provincia

ROMA – Circa cento persone si sono mosse dalla nostra provincia per raggiungere Roma, teatro della manifestazione promossa per invocare la pace in Ucraina. Il corteo è scattato intorno alle 13. Presenti, per il nostro territorio, i sindacati Cgil, Cisl e Uil e tante associazioni tra cui Anpi, Libera, ARCI, Verso il Kurdistan, Legambiente, Laboratorio Synthesis, Città Futura, Associazione per la pace e la nonviolenza.

manifestazione pace roma 2 manifestazione pace roma 4 manifestazione pace roma 3