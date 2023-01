Suicidi, Ravetti (Pd): “Numeri quasi triplicati tra il personale in divisa rispetto alla popolazione”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questa mattina a Torino si è tenuta una commissione regionale dedicata ai disagi psicologici post covid e al rischio di suicidi nella popolazione. “Tra i carcerati gli eventi suicidari sono 80 e se ne discute pubblicamente da anni” ha sottolineato il consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Ravetti “si discute meno di quello che capita tra i lavoratori “in divisa”: sono oltre 70 gli eventi di cui si è a conoscenza. Non sono dati ufficiali per le Forze di Polizia, sono ufficiali solo per le Forze Armate. Quasi tre volte in più rispetto alla popolazione. Secondo gli auditi i suicidi sono spesso collegati a ragioni di servizio”.

Secondo l’esponente della minoranza “le istituzioni pubbliche dovrebbero approfondire la materia e capirne le ragioni. È un dovere farlo perché anche così si dimostra vicinanza e rispetto alle donne e agli uomini in divisa”.