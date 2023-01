Primarie Pd: lunedì Piero Fassino ad Alessandria per sostenere Stefano Bonaccini

ALESSANDRIA – Nuovo appuntamento politico promosso dal Partito Democratico in vista delle primarie del 26 febbraio. Questo lunedì sera, alle 21, all’Aula Studio Porto Idee di Alessandria in via Verona 95, amministratori, amministratrici, iscritte, iscritti e simpatizzanti Pd si incontreranno per una serata di confronto a sostegno del candidato alla segreteria del Partito Democratico, Stefano Bonaccini.

Tra gli ospiti l’onorevole Piero Fassino, ex ministro ed ex sindaco di Torino, insieme a Brando Benifei, capogruppo dei Dem al Parlamento Europeo. Interverranno all’iniziativa anche Marcella Graziano e Rita Rossa, presidenti del gruppo Pd in consiglio comunale a Tortona e ad Alessandria, Domenico Ravetti, consigliere regionale, il segretario del Pd Alessandria Rapisardo Antinucci, il vicesegretario Valerio Vanin, il consigliere comunale Daniele Coloris e molti amministratori locali del Piemonte.

“Sottolineeremo le ragioni del nostro sostegno a Bonaccini e cosa ci aspettiamo. Lui può rispondere con efficacia alle esigenze del partito, oggi, offrendo una guida solida e forte. Per ottenere il risultato serve la collaborazione di tutti. Oggi abbiamo la possibilità di costruire un partito forte, inclusivo e moderno, mantenendo salde le radici della nostra storia e guardando a un nuovo processo di crescita per le prossime elezioni regionali in Piemonte. Il Partito dovrà essere solido, robusto, propositivo, moderno, accogliente. Così, con la forza di ciascuno di noi, potremo vincere”.