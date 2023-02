ALESSANDRIA – Questo sabato il Partito Democratico di Alessandria ha organizzato il congresso cittadino per l’elezione del segretario nazionale del partito, il passaggio intermedio al quale potranno partecipare solo gli iscritti, in attesa delle primarie del 26 febbraio, aperte a tutti.

Questo sabato il ritrovo è stato fissato alle 9.30 in via Wagner 38, alla ex Taglieria del Pelo. Le votazioni si terranno dalle 12 alle 17.